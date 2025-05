iltra2

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 9 maggio alle 21, nella sala consiliare del municipio, si terrà un incontro pubblico dedicato alla prevenzione del tumore al seno, organizzato dal Comune in collaborazione con la Breast Unit di Asst Sette Laghi, centro di riferimento per la senologia diretto dalla prof.ssa Francesca Rovera.

All’evento parteciperanno anche Leonardo Callegari (direttore del Dipartimento dell’Area Diagnostica e dei Servizi), Augusta Diani (direttrice del Distretto di Tradate), Giovanna Scienza (in rappresentanza dei medici di medicina generale) e altri specialisti del settore. L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato dal Comune con l’associazione Caos in occasione della Camminata in Rosa dello scorso ottobre.

“Anche in un piccolo paese è possibile fare prevenzione portando sul territorio l’eccellenza sanitaria”, ha dichiarato l’assessora ai servizi sociali Marianna Tabano, promotrice della serata. “La diagnosi precoce è la chiave per sconfiggere il tumore al seno – ha aggiunto Rovera – e momenti come questi sono essenziali per diffondere una cultura della salute sempre più condivisa e personalizzata”.

La serata sarà seguita da una mattinata di visite senologiche gratuite, sabato 10 maggio dalle 9 alle 13 al poliambulatorio medico comunale. A effettuarle sarà Valentina De Berardinis, con l’assistenza della Breast Nurse Samantha Bon.

Adele Patrini, presidente dell’associazione Caos, ha sottolineato il valore della collaborazione: “Oggi la lotta al cancro è anche culturale: è tempo di un welfare di comunità, dove tutti – istituzioni, medici, cittadini – contribuiscano alla qualità della salute”.

