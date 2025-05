Città

SARONNO – Un gesto dolce e simbolico ha aperto le celebrazioni per il compleanno del beato Carlo Acutis: giovedì 1 maggio, al termine della messa delle 7.45 nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, l’arcivescovo Mario Delpini ha ricevuto in dono il primo pacchetto del “Carletto all’Amaretto”, il biscotto creato in onore del giovane beato. Un bel progetto nato su input di don Massimiliano Bianchi.

Il “Carletto all’Amaretto”, realizzato artigianalmente da Massimo Borroni del Panificio Veronese di Cesate, è un biscotto unico: ha la forma di un’aureola, simbolo di santità, ed è preparato con amaretti tipici saronnesi arricchiti da gocce di cioccolato, un omaggio ai gusti di Carlo Acutis, come raccontato dalla madre nella sua biografia .

QUI LA PRIMA GALLERY SUI BISCOTTI

Sabato 3 maggio, giorno del compleanno di Carlo Acutis, il Santuario ospiterà diverse iniziative aperte alla comunità. Alle 15.30 è prevista una visita spirituale guidata da don Massimiliano Bianchi, intitolata “da storia e arte a vita e Vangelo”. Alle 17.20 si terrà l’esposizione solenne della reliquia, l’affidamento al beato Acutis di tutti i messaggi arrivati alla sua cassetta della posta, la recita del Rosario e, alle 18, la celebrazione della messa con una benedizione particolare. Al termine, verrà distribuito gratuitamente il “Carletto all’Amaretto” a tutti i presenti.

Il biscotto, oltre a essere un omaggio ai gusti personali di Carlo, rappresenta un modo per coinvolgere la comunità in un gesto di dolcezza e devozione, rendendo tangibile il ricordo e l’insegnamento del giovane beato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09