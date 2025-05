Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Regolamentare la sosta attorno alla stazione ferroviaria è diventata una priorità per l’amministrazione comunale. Ogni mattina piazza Pertini viene invasa dai pendolari provenienti dai comuni vicini come Cesate, Saronno e Garbagnate, lasciando spesso i residenti senza posti auto e generando un aumento di soste selvagge nelle vie circostanti.

Nonostante la presenza del parcheggio gratuito di via Luini, poco distante e disponibile tutti i giorni tranne il martedì mattina per il mercato, molti automobilisti continuano a occupare le strade adiacenti alla stazione.

Per affrontare la situazione, il Comune valuta da tempo l’introduzione della sosta a pagamento per i non residenti, forse con il sistema del “gratta e sosta”. I residenti, invece, riceverebbero appositi pass. L’ipotesi, però, non ha ancora avuto un seguito ufficiale, anche a causa di altre priorità legate a progetti di grande portata già avviati.

(foto archivio: piazza Pertini di Caronno Pertusella)

02052025