Sport

CARONNO PERTUSELLA – La Cpn Caronno Pertusella Nuoto ha partecipato con entusiasmo e grande soddisfazione al XVIII Meeting Nazionale di Nuoto di Lignano Sabbiadoro, importante manifestazione che ha visto la presenza di numerose squadre e atleti provenienti da tutta Italia.

Tra le eccellenti prestazioni dei giovani nuotatori, spicca il risultato di Diana Riccardi, atleta della categoria Esordienti A, che ha conquistato una splendida medaglia d’argento nei 100 metri stile libero. Un traguardo che conferma l’impegno e la crescita della squadra, guidata dalla coach Cristiana Fridegotto, affiancata da Tommaso nella preparazione e nel supporto tecnico degli atleti.

La terza giornata di gare si è aperta con ottime prestazioni da parte di tutti i ragazzi e si è chiusa in bellezza con il podio di Diana, che ha portato ancora una volta in alto il nome della Cpn. Anche a Lignano Sabbiadoro, la società ha saputo lasciare il segno, piantando simbolicamente la propria “bandierina” tra i protagonisti della manifestazione.

(foto dell’evento)

