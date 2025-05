Città

SARONNO – Fa discutere in città l’ex Isotta Fraschini, l’area dismessa più grande di Saronno dove vorrebbe “prendere casa” la Emirates, squadra ciclistica professionistica famosa in tutto il mondo; ma il progetto depositato da mesi non ha ancora ricevuto il disco verde del Comune.

Sulla vicenda l’intervento di Alberto Paleardi, politico saronnese di lunga data e da un decennio anche consigliere comunale nella località montana del Sestriere: “Vorrei partire da una citazione di Sergio Marchionne: “In Italia ci vogliono 234 giorni per ottenere un permesso di costruzione, mentre la media europea è sotto i 100 giorni.” Come si fa a fare impresa in Italia in queste condizioni? A conferma, Giovanni Rana ha dichiarato più recentemente: “In un anno in America abbiamo costruito uno stabilimento. In Italia ci vogliono tre o quattro anni”.

Prosegue Palerdi: “E allora viene spontaneo chiedersi: dov’è stata in questi anni la politica urbanistica dell’assessore Airoldi sul caso Isotta? Sono ormai cinque anni che si parla della riqualificazione dell’area Isotta, ma nulla si è concretizzato. Se davvero Airoldi fosse stato interessato al rilancio del comparto, avrebbe potuto affrontare e risolvere le questioni senza troppe difficoltà. A Sestriere, dove sono consigliere comunale da 11 anni, ho visto ben tre revisioni strutturali del Pgt, fatte perché la politica ha avuto il coraggio e la volontà di cambiare la strategia di sviluppo. A Saronno, invece, tutti si lamentano del Pgt attuale, ma nessuno muove un dito. Perché? Perché così va bene ai soliti noti del settore edilizio. Ma la politica dovrebbe avere il coraggio di decidere e prendersi le responsabilità”.

Ancora Paleardi: “Questa situazione mi ricorda quanto accadde con la riqualificazione della Corte Tanzi: anche lì la proprietà, esasperata, infine decise di vendere”.

02052025