Varesotto

GORLA MINORE – Incidente stradale ieri mattina in via Giusti a Gorla Minore. Intorno alle 10.20, una donna di 47 anni è rimasta ferita in seguito a uno scontro tra un’auto e una moto.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Busto Arsizio e un mezzo di soccorso avanzato. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano, dove è arrivata poco dopo le 11.

Allertati anche i carabinieri della compagnia di Saronno per i rilievi e l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente. Le condizioni della donna sono serie ma non critiche.

(foto archivio: un precedente intervento dei mezzi di soccorso per una emergenza medica sul territorio)

02052025