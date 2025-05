Città

Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 1 maggio, si segnalano importanti aggiornamenti di cronaca giudiziaria e ambientale, storie dal mondo del lavoro legate al Primo Maggio, e momenti significativi della campagna elettorale in corso.

Per l’ex contabile del teatro Pasta è stato chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta che la vede accusata della sottrazione di oltre 400 mila euro dai conti della struttura culturale.

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, un approfondimento racconta le storie di operai e operaie che hanno vissuto gli anni d’oro e le difficoltà delle fabbriche storiche del territorio, come l’Isotta Fraschini.

Proseguono senza sosta, per il terzo giorno consecutivo, gli interventi di Enpa lungo Lura dopo lo sversamento che ha messo a rischio la fauna: tra salvataggi e monitoraggi, l’impegno resta altissimo.

È stato inaugurato l’Azzi Point, nuovo spazio elettorale e punto d’incontro della coalizione di centrodestra: all’evento erano presenti sostenitori, candidati e volti noti della politica locale.

Ciceroni rilancia la sua campagna con manifesti fuori dagli schemi, puntando su uno stile comunicativo diretto, coraggioso e alternativo per distinguersi nella competizione elettorale.

