Politica

SARONNO – A causa del caldo e dell’alta adesione, l’incontro di venerdì 2 maggio alle 20,45 con i candidati a sindaco è stato spostato all’aperto, in uno spazio che potrà accogliere fino a 150 persone, anziché nella sala del Beato che disponeva di soli 70 posti a sedere. Una decisione presa per permettere la partecipazione anche a chi arriverà senza prenotazione.

L’evento è promosso dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Varese e si terrà nel contesto del Santuario diocesano Beato Luigi Monti. Saranno presenti i candidati alla carica di sindaco di Saronno: Augusto Airoldi, Rienzo Azzi, Ilaria Pagani e Novella Ciceroni, secondo l’ordine con cui compariranno sulla scheda elettorale.

La serata sarà aperta dal saluto del rettore del santuario, Aurelio Mozzetta, religioso della congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione. A presentare l’iniziativa sarà Raffaele Pier Luca Di Francisca, saronnese e presidente provinciale del Forum, affiancato da Giovanni Giambattista, vicepresidente del Forum lombardo e membro del direttivo nazionale, e da Claudio Calabrò, tesoriere del Forum provinciale.

I temi affrontati nel confronto riguarderanno le politiche familiari comunali: dalla centralità della famiglia nell’azione amministrativa, all’utilizzo della formazione proposta dal Forum nazionale, fino alla revisione del sistema fiscale locale in funzione dei carichi familiari. Si parlerà anche di promozione dei centri per la famiglia, di analisi demografica per sostenere la natalità e dell’adesione al Network Family in Italia, una rete di oltre 230 comuni – tra cui diversi capoluoghi – che collaborano per il benessere delle famiglie.

Il Forum delle associazioni familiari è un’organizzazione di orientamento cattolico fondata nel 1992, che opera in tutta Italia con realtà regionali e provinciali. Riunisce 582 associazioni e rappresenta circa 4 milioni di famiglie. Il suo obiettivo è mettere la famiglia al centro del dibattito culturale e politico.

Per contatti e informazioni sul Forum provinciale: [email protected].

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09