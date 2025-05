Saronnese

PERRY – Sarà operativo entro la fine del 2026 il nuovo stabilimento statunitense di ADR Group, azienda d Uboldo leader nella produzione di assali, sospensioni e sistemi frenanti per macchine agricole e industriali. La sede, che sorgerà nella cittadina di Perry, nello Stato dell’Iowa, sarà dedicata esclusivamente al mercato americano.

L’obiettivo è rafforzare la presenza negli Stati Uniti con un polo produttivo e logistico capace di garantire tempi di risposta più rapidi, assistenza diretta e una maggiore vicinanza geografica ai clienti. Il progetto prevede la costruzione di una struttura di 6.000 metri quadrati (64.500 piedi quadrati) nella contea di Dallas e la creazione di 50 nuovi posti di lavoro entro i primi tre anni.

Con oltre 70 anni di esperienza e 14 sedi nel mondo, ADR conferma la sua vocazione all’internazionalizzazione e il focus sull’innovazione. “L’apertura di ADR Axles USA Inc rappresenta un passo strategico per ADR, permettendoci di servire meglio i nostri clienti negli Stati Uniti e di accompagnarli nella loro crescita” afferma Flavio Radrizzani, presidente del gruppo.

A lui fa eco Chiara Radrizzani, vicepresidente per la strategia: “Questa novità si rivela una sfida entusiasmante. Vogliamo offrire ai nostri clienti negli Stati Uniti la stessa eccellenza, qualità e competenza che da anni contraddistinguono i nostri servizi in tutto il mondo”.

Con questa nuova apertura, ADR consolida ulteriormente la sua rete globale e punta a rafforzare le collaborazioni con i principali attori del settore agricolo e industriale americano.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09