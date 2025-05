Città

SARONNO – Una bici da rimettere a punto per le prime gite primaverili? Un frullatore che ha perso colpi o un giocattolo amato che merita una seconda chance? Domani, sabato 3 maggio, torna l’appuntamento mensile con il Repair Cafè di Saronno, l’iniziativa che unisce sostenibilità, condivisione e risparmio.

Come ogni primo sabato del mese, i volontari del progetto saranno attivi nella sede de Il Tassello, in via Don Luigi Monza 13a, per aiutare i cittadini a riparare oggetti di uso quotidiano: piccoli elettrodomestici, computer, biciclette, indumenti da rammendare, utensili elettrici, giocattoli, libri e tanto altro.

L’obiettivo? Dare nuova vita a ciò che sembrava da buttare, imparando qualcosa e risparmiando. “Oltre a chi arriva da Saronno – spiegano i volontari – stanno partecipando sempre più persone da comuni vicini e perfino da Milano e Varese. È un bel segno di quanto la cultura del riuso stia crescendo”.

Durante l’incontro, chi porta un oggetto danneggiato può collaborare con i volontari per individuare il guasto e tentare la riparazione. Nella maggior parte dei casi, il tentativo ha successo: “Riusciamo a sistemare circa il 70% degli oggetti che ci vengono affidati”.

Il Repair Cafè è anche un’occasione per incontrarsi, confrontarsi, e riscoprire il valore delle cose fatte durare nel tempo.

L’appuntamento di domani si svolgerà dalle 14,30 alle 17,30. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].

