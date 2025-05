news

SARONNO – Una serata per approfondire il presente e il futuro dell’ospedale cittadino è in programma lunedì 5 maggio alle 20,45 a Villa Gianetti, in via Roma 20. L’incontro, dal titolo “Salute & ospedale – Le scelte decisive per il futuro”, metterà al centro la situazione attuale del presidio sanitario di Saronno e le prospettive per la sua valorizzazione.

A condurre la serata sarà il giornalista Roberto Poletti, che guiderà il dibattito intervistando i protagonisti del panorama politico e istituzionale coinvolti nella questione.

Tra gli ospiti, Emanuele Monti, presidente della commissione regionale Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia e membro della commissione Sanità, interverrà per illustrare gli scenari e le strategie in ambito regionale. A portare il punto di vista del territorio sarà Gianfranco Librandi, presidente dell’associazione “Saronno in salute”, fondazione attiva nella tutela e promozione dell’ospedale saronnese e del comprensorio.

Alla serata parteciperanno anche Alessandro Fagioli, già sindaco di Saronno, Mario Busnelli, portavoce del gruppo Saronno Point, e Rienzo Azzi, candidato sindaco.

L’evento si propone come un’occasione per riflettere con cittadini ed esperti sulle scelte che incideranno concretamente sul futuro della sanità locale.

