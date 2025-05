Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Chiara Angaroni, candidata del Partito Democratico, in occasione del primo maggio.

Sono stata per 4 anni presidente della commissione Cultura e in questi anni ho dedicato diverse poesie alla Comunità in concomitanza delle ricorrenze più importanti. Auguro a tutti buon primo Maggio e condivido una poesia di Pascoli dedicata a questo mese, alla Primavera e alla rinascita.

A maggio non basta un fiore.

Ho visto una primula: è poco.

Vuoi nel prato le prataiole:

è poco: vuole nel bosco il croco.

È poco: vuole le viole; le bocche

di leone vuole e le stelline dell’odore.

Non basta il melo, il pesco, il pero.

Se manca uno, non c’è nessuno.

È quando è in fiore il muro nero

è quando è in fiore lo stagno bruno,

è quando fa le rose il pruno,

è maggio quando tutto è in fiore.

