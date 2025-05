Politica

SARONNO – “Recentemente è stato riproposto da una lista civica il passaggio di Saronno dalla Provincia di Varese alla Città Metropolitana di Milano con l’indizione di un referendum popolare. Forza Italia ritiene che il tema vero da affrontare insieme alle altre forze politiche che siederanno in consiglio comunale sia un altro: non la ridefinizione dei confini ma il trasferimento di funzioni”

Inizia così la nota degli azzurri di Saronno, che corrono nel centro destra unito a sostegno di Rienzo Azzi sindaco e che replicano ad un intervento della civica Idea Futuro.

“Il passaggio sotto Milano della sola Saronno rischia infatti di essere controproducente. Saronno è la città di riferimento di un comprensorio di circa 20 comuni con una popolazione di circa 200.000 abitanti. Lo vediamo per tutti i servizi: la città ospita un polo scolastico di primaria importanza, offre attività che attraggono persone dai comuni vicini, a partire dall’Ospedale fino al commercio cittadino, è dotata di importanti strutture sportive. Questo territorio, omogeneo dal punto di vista sostanziale, è suddiviso storicamente in 4 province: Varese, Como, Monza-Brianza, e Città Metropolitana di Milano. Appare quindi del tutto superfluo parlare di iniziative per trasferire la sola Saronno dalla provincia di Varese, dove rappresenta una delle 4 città più importanti e dove quindi ha un peso rilevante, a quella di Milano, dove diventerebbe la nona o decima città per numero di abitanti. Ha quindi più senso mantenere l’unitarietà del comprensorio saronnese avviando accordi con la Regione per il trasferimento di funzioni. Un primo esempio potrebbe essere l’estensione a Saronno dello STIBM (il sistema di tariffazione ferroviaria integrato) che oggi è limitato alla stazione di Cesate. Questo si può fare ora senza entrare nella Città Metropolitana.

Al di là della mera questione confinaria che oggi in un mondo globalizzato ha ben poco senso, occorre estendere a Saronno i servizi della Città Metropolitana impostando con Regione Lombardia un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) o altra forma di programmazione territoriale sovracomunale. Su Saronno insistono funzioni di area vasta come la ferrovia (siamo il terzo scalo regionale per numero di linee e di viaggatori), abbiamo aree dismesse in posizione strategica e ben servite che possono ospitare funzioni di eccellenza a livello regionale, abbiamo servizi pubblici a cui accedono cittadini di quattro province. Il nostro interlocutore istituzionale quindi dev’essere Regione Lombardia non la Città Metropolitana.

Così impostato il progetto potrebbe rappresentare un’importante occasione di sviluppo per la nostra economia e per quella del comprensorio saronnese.

