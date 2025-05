Città

SARONNO – La scuola secondaria di primo grado “Da Vinci” ha recentemente organizzato un’affascinante visita d’istruzione rivolta alle classi terze, con l’obiettivo di promuovere un senso di cittadinanza europea e di crescita personale tra i giovani studenti. Un’esperienza che ha unito apprendimento, scoperta e divertimento, portando i ragazzi a scoprire alcune delle più belle città e istituzioni europee.

Il viaggio è iniziato lunedì 14 aprile con una breve tappa a Lucerna, in Svizzera, prima di arrivare a Colmar, una città incantevole famosa per i suoi canali e le case a graticcio che creano un’atmosfera fiabesca. La giornata successiva è stata dedicata alla visita del Parlamento Europeo a Strasburgo, un momento molto speciale in cui gli studenti hanno potuto partecipare a un dibattito e approfondire il funzionamento delle istituzioni europee. La visita ha permesso loro di capire meglio il ruolo delle politiche che influenzano la vita di milioni di cittadini europei.

Durante il soggiorno, i ragazzi hanno anche esplorato le bellezze di Strasburgo, passeggiando tra la Grande Ile, il quartiere di Petite France e attraversando il suggestivo Pont Couvert, anche tramite una mini crociera che includeva una suggestiva chiusa. La tappa successiva è stata Friburgo, alle porte della Foresta Nera, dove hanno visitato la maestosa cattedrale con la sua torre, la piazza del municipio, gli antichi edifici e i pittoreschi canali. La gita si è conclusa con una visita alle spettacolari cascate del Reno a Schaffhausen, un’esperienza di grande impatto naturale.

L’esperienza al Parlamento Europeo si è rivelata unica e significativa, offrendo agli studenti l’opportunità di vivere da vicino il cuore pulsante dell’Unione Europea e di comprendere meglio il funzionamento delle sue istituzioni. Questo tipo di attività stimola l’impegno civico e favorisce una maggiore consapevolezza delle dinamiche politiche e sociali a livello internazionale.

Un aspetto molto importante di questa esperienza è stato anche il suo valore formativo: ha contribuito alla crescita personale dei giovani, ampliando i loro orizzonti culturali, sociali e umani. La scuola “Da Vinci” si conferma così impegnata nel suo obiettivo di formare cittadini europei consapevoli e responsabili.

“Un ringraziamento speciale va alla vicepreside, professoressa Laura Del Monte, per il coordinamento e l’organizzazione dell’evento, e a tutti i docenti partecipanti, tra cui i professori Arrigoni, Colombo, Gaetano, Galli, Lazzaretti, Nisoli, Paleardi, Santoro, Ripamonti, Ventura, che hanno reso possibile questa meravigliosa esperienza. Un grazie anche al nuovo Preside Gabriele Musarò, che ha sostenuto e promosso questa iniziativa”

