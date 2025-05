Città

UBOLDO – Accese durante l’orario vietato: così sono state trovate alcune slot machine nei bar e nelle sale giochi di Uboldo e altri comuni della provincia di Varese. Un comportamento che è costato caro ai titolari di 16 esercizi pubblici, che si sono visti recapitare sanzioni amministrative per un valore complessivo che può arrivare fino a 160.000 euro.

Nel primo quadrimestre dell’anno, i finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Varese hanno intensificato i controlli sul gioco lecito, in particolare sul rispetto delle ordinanze comunali che limitano l’uso degli apparecchi da intrattenimento nelle cosiddette “fasce orarie protette”, ovvero i momenti di entrata e uscita da scuola o dal lavoro. Le verifiche hanno interessato anche Uboldo, insieme a Bisuschio e Cocquio Trevisago, comuni che hanno adottato regolamenti specifici per prevenire la ludopatia.

Secondo gli ultimi dati, nel solo 2023, nella provincia di Varese sono stati spesi in giochi circa 2 miliardi di euro. Una cifra che conferma la rilevanza del fenomeno e che ha spinto le Fiamme Gialle a utilizzare anche strumenti digitali avanzati, come il software “SCAAMS”, per rilevare in tempo reale le violazioni.

Le contestazioni sono state effettuate in presenza di prove oggettive e incontestabili. In molti casi, i gestori hanno subito pagato le multe, con una parte significativa di loro risultata di nazionalità cinese. I proventi delle sanzioni, incassati dai Comuni e dalla Prefettura di Varese, potranno ora essere reinvestiti in attività di prevenzione e contrasto alla dipendenza dal gioco.

Nel corso dei controlli, sono state inoltre eseguite verifiche mirate in materia di antiriciclaggio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 231 del 2007. I finanzieri hanno anche ispezionato l’uso dei registratori di cassa, soprattutto in relazione ai pagamenti tramite POS. Le informazioni raccolte saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.

L’obiettivo dell’azione della Guardia di finanza resta duplice: tutelare i consumatori – in particolare i più fragili, come i minori – da giochi illegali e insicuri, e al tempo stesso contrastare ogni tentativo di infiltrazione della criminalità nel settore del gioco pubblico.

