SARONNO – Quarto giorno di interventi per i volontari dell’Enpa di Varese e Valle Olona lungo il torrente Lura. L’attività di monitoraggio ambientale si è trasformata mercoledì 1 maggio in un’operazione di salvataggio: un germano reale in difficoltà, ricoperto di olio e intrappolato tra i rovi, è stato segnalato da alcuni residenti della zona che hanno contattato l’associazione.

L’allarme è scattato in mattinata, e i volontari si sono portati sul posto già dalle 11.30. L’intervento non è stato semplice: l’animale, spaventato e debilitato, si era infilato nella vegetazione rendendo complicato il recupero.

Oltre alle attività di soccorso, è proseguito anche il controllo delle barriere e il monitoraggio dello stato delle acque. Non è mancata l’attenzione all’informazione: molte persone presenti al parco, infatti, si avvicinavano al torrente ignare dell’accaduto. I volontari hanno spiegato quanto stava accadendo, chiedendo a tutti di fare attenzione, in particolare evitando che i cani si avvicinassero all’acqua contaminata.

L’episodio conferma quanto ancora ci sia da fare per tutelare la fauna locale e sensibilizzare la cittadinanza. L’Enpa, anche nei prossimi giorni, continuerà il presidio sul torrente Lura per garantire la sicurezza degli animali e vigilare sull’ambiente.

QUI TUTTE LE INFO SULLO SVERSAMENTO NEL LURA

