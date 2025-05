Comasco

TURATE – A partire da ieri 1 maggio e fino a domenica 18 maggio, il Parco Turate solidale ospita un Luna Park con giostre e attrazioni per grandi e piccoli.

Gli orari di apertura previsti sono: dalle 14.30 alle 18.30 nel pomeriggio, e dalle 20.30 alle 23.30 nella fascia serale. In occasione della Fiera del Fiore, che si è svolta ieri i giochi sono stati attivi anche in mattinata, con apertura straordinaria dalle 10 alle 12.30.

Un’iniziativa pensata per offrire momenti di svago e divertimento alla comunità, nel contesto di un mese ricco di eventi e appuntamenti a Turate.

(foto achivio: la ruota panoramica di un luna parl nella zona)

02052025