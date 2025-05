Ceriano Laghetto

SARONNO – Un percorso ciclabile immerso nel verde, completamente rimesso a nuovo, collega i boschi di Solaro, Ceriano Laghetto, Cogliate e Misinto. È lungo circa 10 km ed è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria promosso dal Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

I lavori, coordinati dall’architetto Mauro Botta, responsabile dell’Area tecnica dell’ente, hanno interessato diversi aspetti del tracciato: dalla pulizia di canali e tubazioni di scolo alla sistemazione della segnaletica danneggiata, fino alla sostituzione di parapetti e bacheche informative. Fondamentale anche la ricarica del fondo in calcestre, materiale naturale composto da ghiaia e sabbia, nei tratti più usurati, insieme al livellamento delle superfici dove si erano create discontinuità.

Ma le novità non sono solo tecniche. Lungo il percorso, sono comparse quattro panchine rosse: un gesto simbolico voluto dal presidente, dal Consiglio di gestione e dalla direzione generale del Parco per ricordare le vittime di violenza di genere e sensibilizzare sul tema. Le panchine rosse, riconosciute a livello internazionale, rappresentano un segnale forte e visibile. La prima venne posata a Torino nel 2014 durante la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni 25 novembre.

L’invito è chiaro: approfittare di queste giornate primaverili per salire in sella alla bici o camminare tra i boschi, scoprendo non solo un percorso rigenerato ma anche un messaggio di impegno civile.

Per visualizzare tutte le piste ciclabili del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea è possibile consultare il portale dedicato al link: WebGIS Parco delle Groane, selezionando dal menù a sinistra la voce “piste ciclabili”.

