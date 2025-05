iltra2

VEDANO OLONA – Appuntamento quest’oggi alle 18 in via Aldo Moro per l’inaugurazione del nuovo murales che è stato realizzato dall’artista Miriana Viero.

L’opera, frutto di passione e talento, è stata promossa da parte del Comune e che va ad arricchire il paesaggio urbano con un intervento artistico che unisce creatività e partecipazione civica. L’inaugurazione sarà un momento aperto alla cittadinanza per incontrarsi e per scoprire e valorizzare il lavoro dell’artista.

Il murales rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di promozione culturale e artistica avviato dall’amministrazione comunale di Vedano Olona sul territorio.

(foto: il murales realizzato dall’artista Miriana Vieroa Vedano Olona in via Aldo Moro)

02052025