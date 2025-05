Politica

SARONNO – “Spero di tornare a Saronno e chiamarti sindaca”. Le parole del presidente del partito democratico Stefano Bonaccini ha concluso l’evento che si è tenuto in piazza San Francesco nel primo pomeriggio di oggi 3 maggio per sostenere la candidata sindaca del centrosinistra Ilaria Pagani.

Numerosi i cittadini in piazza San Francesco per ascoltare la presentazione del programma della candidata sindaca di Saronno del centrosinistra Ilaria Pagani alla quale erano presenti, oltre al presidente del Pd Bonaccini, anche il senatore per il partito democratico Alessandro Alfieri e la consigliera provinciale di Caronno Pertusella Alessandra Agostini.

Ad aprire l’evento di confronto è proprio il senatore Alfieri sottolineando l’importanza della presenza di Bonaccini per una “sfida politica non semplice”: “Bene la presenza di Bonaccini, siamo qui per lanciare la corsa di Ilaria con candidate e candidati, non possiamo lasciare la città in mano a chi evoca paure”.

Successivamente, prende parola il presidente del partito democratico Stefano Bonaccini che, con grande fiducia, sostiene la campagna elettorale di Ilaria Pagani: “C’è un vento di destra che non dobbiamo negare ma come dimostrano le recenti elezioni in Canada e Australia si possono sempre aprire gli occhi, motivo per cui abbiamo fiducia a Saronno come a Ravenna, Genova, Trento e Bolzano”. Continua: “Brava Pagani a mettere al centro il dedicarsi all’amministrazione pubblica tra le persone perché fare il sindaco è un lavoro e non va fatto part time come farà, in caso di vittoria, il candidato sindaco del centro destra”. Conclude il presidente del Pd: “Sarebbe importante vincere a Saronno, spero di tornare e chiamarti sindaca”.

Nel discorso della candidata sindaca del centrosinistra Ilaria Pagani emergono i temi che la lista ha voluto mettere in primo piano: “Il nostro programma parte dalle persone, vogliamo rendere la vita dei cittadini più facile mettendo al centro la sicurezza, la valorizzazione dei trasporti, la riqualificazione delle aree dismesse e la sanità locale”. Continua sulla sanità: “La regione gestisce in un modo non consono i servizi sanitari locali che al momento sono al limite, non abbiamo un punto nascite e il nostro ospedale ha perso servizi”.

L’incontro di oggi, organizzato dal centrosinistra per sostenere la candidatura a sindaco di Saronno di Ilaria Pagani, si chiude festosamente tra strette di mano, foto e selfie con i cittadini presenti numerosi in piazza San Francesco con in mano anche bandiere dell’Italia e dell’Unione Europea.

guarda tutte le foto 22



Piazza San Francesco cornice per l’incontro Bonaccini/Pagani: ecco com’è andata

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09