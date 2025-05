Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo il passo falso della scorsa settimana con l’Ispra che potrebbe risultare fatale, la Caronnese domani 4 maggio torna in campo con tanta voglia di vincere allo stadio comunale di Caronno Pertusella per disputare l’ultima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda contro la Rhodense.

Una partita sicuramente non semplice per i rossoblu che, in caso di vittoria e pareggio di Pavia e Solbiatese, potrebbe portare allo spareggio con i pavesi per la promozione in Serie D. La classifica vede, infatti, la Caronnese scesa al terzo posto a causa del pareggio con l’Ispra mentre il Pavia resta ancorato al primo posto a due lunghezze di distanza dalla squadra di Caronno e una dalla Solbiatese.

Ecco i convocati per l’importante match della Caronnese in programma alle 15.30 di domani:

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani.

Difensori: Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli, Paolo Cerreto, Alberto Sorrentino, Andrea Galletti, Nicolò Battistella.

Centrocampisti: Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Luca Malvestio, Daniele Tondi, Matteo Cannizzaro, Urban Zibert, Manuel Oliviero.

Attaccanti: Abdou Doumbia, Federico Corno, Nicolò Colombo, Davide Romeo, Ray Murphy Omoregbe.

(foto da archivio del tecnico rossoblu Michele Ferri)