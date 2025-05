Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il Comune ha avviato ufficialmente la procedura per l’assegnazione delle benemerenze civiche 2025, un riconoscimento simbolico destinato a persone, enti o associazioni che si siano distinti per meriti particolari a favore della collettività. La cerimonia di consegna è prevista per il 31 maggio, in occasione della Festa Patronale cittadina.

Le candidature possono essere presentate da sindaco, consiglieri, assessori, enti o cittadini che conoscano direttamente i soggetti ritenuti meritevoli. Non sono ammesse auto-candidature. I premi verranno assegnati a chi ha dato un contributo significativo in ambiti come cultura, arte, scienza, industria, commercio, sport, sociale, assistenza, educazione e filantropia. Valutate anche azioni di coraggio e amore per la comunità.

Le domande, corredate da motivazioni e documentazione, devono pervenire entro il 5 maggio all’ufficio protocollo del Comune, via email, posta ordinaria o PEC.

Per informazioni: 02.96512236 – 02.96512225.

