CASTIGLIONE OLONA – Sarà un mese di maggio denso di appuntamenti per Castiglione Olona, tra cultura, musica, gastronomia, sport e iniziative per tutte le età. Il programma predisposto dal Comune e dalle associazioni locali animerà il borgo storico con eventi diffusi e gratuiti. Ecco tutti gli appuntamenti in ordine cronologico:

Domenica 4 maggio – ore 9-18

Centro Storico (Piazza Garibaldi)

Fiera del Cardinale – Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato con hobbisti e un angolo del gusto.

A cura del Comune di Castiglione Olona.

Sabato 10 maggio – ore 21

Ex Sala Consiliare (Piazza Garibaldi)

“L’Incanto di Orfeo: nuovi suoni da scoprire” – Performance musicale di Max De Aloe (armonica cromatica, fisarmonica, live electronics) e del duo Hamletsynthesized.

Domenica 11 maggio – ritrovo ore 7.30

Partenza/arrivo: Castello di Monteruzzo (Via Marconi, 1)

Athlon Run XVI edizione – Gara podistica competitiva e non competitiva.

A cura di ASD Athlon Runners.

Domenica 11 maggio – ore 17

Castello di Monteruzzo (Via Marconi, 1)

Parigine in bikini 2025 – Sfilata di moda mare.

A cura di Sotto e Sopra Intimo, Castelleventi e commercianti locali.

Sabato 17 maggio – ore 18

Centro Storico e Castello di Monteruzzo

“Tra Arte e Degustazione” XIII edizione – Vini, cultura, gastronomia e musica.

A cura di Comune e Pro Loco Castiglione Olona.

Domenica 18 maggio – ore 10.30-17

Castello di Monteruzzo

Pompieri per un giorno – Percorso gioco per bambini.

A cura dei Vigili del Fuoco di Varese.

Domenica 18 maggio – ore 18

Ex Sala Consiliare

“L’Incanto di Orfeo” – Performance musicale con Zeno Gabaglio (violoncello, live electronics) e Hamletsynthesized.

Venerdì 23 maggio – ore 16.30

Biblioteca Civica (Via Marconi, 1)

“Storie di terra, storie di mare” – Letture animate con laboratorio per bambini 3-7 anni.

A cura del gruppo Voci di Carta.

Venerdì 23 maggio – ore 21

Castello di Monteruzzo

“Il suono del dolore” – Concerto dei Temporaneamente contro la violenza sulle donne.

A cura del Comune.

Sabato 24 maggio – ore 17

Museo Arte Plastica (Via Roma, 29)

Inaugurazione mostra “Forme Urbane al MAP” – Esposizione curata da Urbansolid, visitabile fino al 15 giugno.

A cura del Comune.

Domenica 25 maggio – dalle ore 8

Partenza/arrivo Castello di Monteruzzo

“Pedala con Lino” XI edizione – Pedalata benefica non competitiva.

A cura di Team Lino.

Domenica 25 maggio – ore 16

Caffè Lucioni – Piazza della Repubblica

Tè con l’autore presenta: “C’era una volta Goldrake” – Incontro con lo scrittore Massimo Nicora.

A cura di Associazione Borgo Antico.

Mercoledì 28 maggio – ore 21

Castello di Monteruzzo

“Nepal: non solo montagne” – Video-racconto di viaggio con Patrizia Broggi.

A cura del Comune.

Sabato 31 maggio – ore 15-19

Centro Storico (Piazza Garibaldi)

“Il Borgo dei Balocchi” XI edizione – Giochi, laboratori e intrattenimento per bambini.

A cura del Comune.

Sabato 31 maggio – ore 18

Castello di Monteruzzo

“Aperitivo in terrazza”

A cura di Pro Loco Castiglione Olona.

03052025