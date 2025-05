Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Tornano domenica 4 maggio gli attesi appuntamenti della Festa di Primavera della Festa del volontariato e dello sport, che saranno anticipati dalla partenza della Straceriano, la marcia podistica non competitiva giunta quest’anno alla sua 29esima edizione.

Alle 8,30 verrà dato il via alla corsa della Pro Loco che propone ai partecipanti percorsi di 6, 12 e 21 km, in gran parte nei sentieri del Parco delle Groane. Come sempre, è garantita la massima assistenza lungo il percorso grazie alla presenza di numerosi volontari di diverse associazioni. Dalle 10 si entrerà nel vivo della Festa di Primavera con mercatini di piante e fiori, arte e sapori e molto altro. Durante la giornata si susseguiranno diversi momenti di intrattenimento, partendo dalle esibizioni dei ragazzi dei corsi civici musicali de “La città sonora” in sala consigliare dalle 10 e il laboratorio floreale a cura di Isabella Lattuada del vivaio “Le Acacie” in Biblioteca dalle 10,30.

In piazza Lombardia sarà allestita la mostra fotografica “Ceriano nello sport” a cura di Maurizio Proietti e nella Sala Vetri della biblioteca saranno esposti i lavori dei ragazzi del corso di pittura di Lina Cadei. Nel pomeriggio dalle 14,30 in biblioteca il laboratorio creativo “Bentornata Primavera!” a cura del Nido Famiglia Cresciamo Insieme. Nel Giardinone ci saranno gonfiabili, bolle d’acqua, jumping e altre attrazioni per i bambini, oltre al truccabimbi di Ecolandia Aps, mentre in piazzale Martiri di Odessa ci saranno i mini quad. In piazza Lombardia ci sarà anche il Comitato Genitori con l’offerta Cresci, gusta e divertiti. In piazza Diaz alle 15,30 è in programma la consegna delle borse di studio comunali.

Dalle 14,30 la piazza Diaz ospiterà i campi da gioco per le dimostrazioni delle associazioni sportive in occasione della Festa del volontariato. Ci sarà calcio, basket, tennis (al Ctc via Campaccio) karate, kick boxing e Krav maga, baseball, scacchi, ballo country e tanti gazebo informativi delle numerose associazioni cerianesi. Alle 16,30 la cerimonia di premiazione delle associazioni. Ricchissima anche l’offerta di ristorazione, in diversi punti del paese, tra panini, stuzzicherie, pizza, pinsa, fritto misto, lasagne.

“Ci prepariamo a vivere una giornata di grande coinvolgimento per tutti, dai più piccoli, agli adulti alle famiglie, che sarà un’occasione importante per presentare le tante proposte di volontariato e attività sportive presenti a Ceriano Laghetto” -spiega l’assessore agli Eventi, Thomas Nisi. “La giornata sarà come sempre aperta dalla Straceriano, evento ormai entrato a far parte della storia del nostro paese, che ogni anno coinvolge molte migliaia di appassionati della corsa e delle camminate e offre l’occasione di apprezzare il fascino del nostro territorio”.

(foto archivio)