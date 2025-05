Città

SARONNO – Quattro incontri, uno per ciascun candidato sindaco, per confrontarsi sui temi chiave per il futuro della città: Confcommercio Ascom Saronno ha concluso nei giorni scorsi il ciclo di colloqui previsti con i protagonisti della campagna elettorale.

“Abbiamo voluto creare un’occasione di confronto diretto su temi, idee e proposte – spiegano dall’associazione –. Come annunciato nella conferenza stampa in cui abbiamo condiviso con la città le nostre proposte per il rilancio di Saronno, l’obiettivo era aprire un dialogo costruttivo con tutte le forze in campo”.

Nel documento consegnato ai candidati, l’associazione ha indicato alcune priorità per lo sviluppo cittadino: dalla riqualificazione dell’area stazione al rilancio dell’ex Isotta Fraschini, immaginata come un quartiere integrato con servizi pubblici, collegamenti ciclopedonali e spazi verdi. Tra i temi centrali anche la mobilità, con la richiesta di istituire un tavolo con i comuni vicini, creare parcheggi di interscambio e migliorare il trasporto pubblico. Confcommercio ha inoltre posto l’accento sulla sicurezza urbana, proponendo l’apertura di un commissariato di Polizia e interventi sul decoro cittadino. Spazio infine alla valorizzazione del commercio locale, con la proposta di una cabina di regia per eventi e promozione, incentivi alle nuove aperture e un ruolo attivo dei commercianti nella progettazione degli spazi urbani.

A fare il punto degli incontri è il presidente Andrea Busnelli: “Abbiamo riscontrato da parte di tutti e quattro i candidati sindaco piena disponibilità alla collaborazione nell’affrontare i punti discussi. Tutti hanno riconosciuto a Confcommercio un ruolo centrale come interlocutore essenziale per le dinamiche cittadine durante tutto il mandato”.

Il percorso di Confcommercio Ascom Saronno prosegue martedì 6 maggio con “Saronno sul palco”, evento organizzato insieme al Rotary e aperto alla cittadinanza.

“Dopo il confronto a livello associativo, siamo contenti di aver contribuito a un appuntamento pubblico rivolto a tutta la città – aggiunge Busnelli –. Consideriamo questa tornata elettorale tra le più importanti degli ultimi anni e strategica per il futuro. Per questo invitiamo tutti gli imprenditori e commercianti a partecipare alla serata”.

L’appuntamento è fissato per martedì 6 maggio alle 21 al Teatro Giuditta Pasta, dove si terrà il confronto pubblico tra i candidati sindaco di Saronno. L’iniziativa, promossa da Rotary Club Saronno e Confcommercio Ascom Saronno, con la collaborazione de ilSaronno, offrirà ai cittadini l’opportunità di ascoltare direttamente le proposte e le visioni dei quattro candidati: Novella Ciceroni, Ilaria Pagani, Augusto Airoldi e Rienzo Azzi. A moderare il dibattito sarà la direttrice di ilSaronno, Sara Giudici. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

