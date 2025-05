Politica

SARONNO – Gianfranco Librandi porta l’esperienza e la competenza dell’impresa saronnese al cuore dell’Europa. L’imprenditore e CEO della Tci Telecomunicazioni Italia, storica azienda con sede a Saronno, è stato tra i protagonisti del congresso del Partito Popolare Europeo, che si è tenuto a Valencia lunedì 29 e martedì 30 aprile, partecipando con la delegazione di Forza Italia. Un riconoscimento prestigioso che conferma l’importanza delle imprese italiane nel panorama economico e politico europeo.

Tra i punti cardine del congresso, spicca l’approvazione della risoluzione n. 2 della Presidenza del PPE, intitolata “Il Patto per la Competitività dell’Europa: un nuovo impulso per l’occupazione e la crescita”, presentata da Antonio Tajani, vicepresidente del PPE, ministro degli Affari esteri e presidente di Forza Italia. Il documento parte da una constatazione forte: l’industria europea è sotto pressione a causa di instabilità geopolitiche, dipendenze strategiche da paesi terzi, aumento dei costi energetici e carichi burocratici. Per questo, il PPE ha scelto di lanciare un piano d’azione concreto, strutturato in sette pilastri fondamentali.

Il primo impegno è quello per una politica industriale europea, capace di rafforzare la manifattura e aumentare la produttività interna. Il secondo punto riguarda la promozione e la protezione dell’export europeo, fondamentale per mantenere un ruolo forte nei mercati globali. Il terzo pilastro è lo “shock di semplificazione”, ovvero una drastica riduzione degli oneri burocratici che frenano lo sviluppo, in particolare per le piccole e medie imprese. Al centro anche l’obiettivo di garantire energia pulita a costi accessibili, indispensabile per non penalizzare i settori ad alta intensità energetica.

Segue l’impegno a rendere le catene di approvvigionamento più autonome e resilienti, riducendo la dipendenza da paesi terzi per materie prime e beni strategici. Sesto punto, la realizzazione di una Unione del Risparmio e degli Investimenti per canalizzare le risorse europee verso crescita e innovazione. Infine, il settimo pilastro è dedicato ai talenti, con l’obiettivo di formare nuove competenze in grado di sostenere la competitività, l’innovazione tecnologica e la leadership industriale europea.

Il congresso di Valencia ha segnato un momento di svolta per l’agenda economica europea e ha posto le basi per un rinnovato impegno verso la crescita e la creazione di lavoro. In questo contesto, la partecipazione di Gianfranco Librandi ha rappresentato un segnale forte: un imprenditore del territorio capace di portare idee, visione e concretezza in un confronto internazionale. La sua presenza attiva ai lavori del PPE dimostra come l’impresa italiana possa e debba essere protagonista nelle scelte strategiche del futuro dell’Europa.

