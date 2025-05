CASTIGLIONE – Domenica 4 maggio 2025 appuntamento a Castiglione Olona con la tradizionale “Fiera del Cardinale”, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 si svolge dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ogni prima domenica del mese attorno alla centralissima Piazza Garibaldi, attraverso le vie del centro storico e all’interno delle corti quattrocentesche.

Anche questo mese la Fiera del Cardinale fa registrare ancora il tutto esaurito con la presenza di più di novanta espositori, tutti pronti a stuzzicare gli appassionati di artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage, collezionismo, vinili e tantissimi hobbisti.

Per gli amanti dell’enogastronomia ci saranno anche banchi con prodotti tipici sardi, vini del Piemonte, miele, formaggi, salumi e dolci.

Chi vorrà immergersi nell’arte, o semplicemente farsi incuriosire dalla storia che caratterizza e rende unica Castiglione Olona, troverà i famosi monumenti del centro storico aperti e visitabili (Palazzo Branda Castiglioni e [MAP] Museo Arte Plastica con orario esteso dalle ore 10.30-13.00 e 14.00-18.00, il Museo della Collegiata con orario continuato 10-18)

