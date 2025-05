Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 2 maggio, l’attenzione si è concentrata sulle sanzioni per il mancato rispetto delle fasce orarie per le slot machine, sull’importante progetto di riqualificazione ambientale con forte valenza simbolica e sulla proposta per migliorare l’integrazione dei trasporti. Hanno suscitato interesse anche i successi di un’azienda locale all’estero, un viaggio educativo europeo e un incontro pubblico sulla sanità.

In provincia sono scattate sanzioni per l’accensione delle slot machine durante le fasce protette, con controlli che hanno coinvolto anche il territorio di Uboldo.

Un parco si rinnova con una nuova ciclabile immersa nei boschi e l’installazione di quattro panchine rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Forza Italia propone l’estensione del biglietto integrato Stibm come alternativa più utile all’inserimento di saronno nella Città metropolitana, puntando a un miglioramento dei servizi per i pendolari.

Gli studenti del Da Vinci di Saronno sono rientrati da un viaggio tra Strasburgo e la Foresta Nera, occasione per approfondire storia, cultura e istituzioni europee.

L’azienda Adr Group di uboldo continua a espandersi negli Stati Uniti, con l’apertura di un nuovo stabilimento produttivo nello stato dell’Iowa.

Si terrà a Villa Gianetti una serata dedicata alla sanità e al futuro dell’ospedale di Saronno, con interventi di Emanuele Monti, Gianfranco Librandi e Roberto Poletti.

L’arcivescovo Mario Delpini ha guidato il pellegrinaggio dei fedeli di Gerenzano al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, accompagnato dal sindaco Castagnoli e dal prevosto.

