Groane

LAZZATE – Domenica 4 maggio il centro storico di Lazzate si trasformerà in un museo a cielo aperto per la terza edizione de “Le storiche nel Borgo”, evento imperdibile per gli amanti delle auto d’epoca e del marchio Alfa Romeo. Le iconiche vetture sfileranno lungo il corso principale del paese, raccontando la storia dell’automobilismo italiano.

Più di una semplice esposizione, la manifestazione è diventata una vera festa popolare, capace di richiamare appassionati e collezionisti da tutta la regione. Tra le novità del 2025, l’introduzione di una giuria tecnica composta da esperti del mondo Alfa Romeo, tra cui Elvira Ruocco e l’ingegner Martino.

Il concorso prevede due classifiche: una popolare, con votazione del pubblico, e una tecnica. Un’occasione perfetta per vivere il fascino del motorismo d’epoca in un contesto unico.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti