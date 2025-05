Cronaca

LOMAZZO – Incidente nella serata di ieri in via Monviso a Lomazzo, dove un ragazzo di 12 anni è rimasto ferito dopo una caduta in bicicletta. L’allarme è scattato alle 20.50. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, che ha prestato le prime cure al giovane. Le sue condizioni sono state valutate di media gravità: il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

(foto archivio: mezzi di soccorso in azione sul territorio del Saronnese e vicino comasco in occasione di una precedente emergenza sanitaria)

