Comasco

LOMAZZO – GERENZANO – TURATE Trentunmila euro di sanzioni e attività sospesa: è il bilancio del controllo effettuato mercoledì 30 aprile in un autolavaggio della zona, dove i carabinieri della stazione di Lomazzo, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro di Como, hanno riscontrato gravi irregolarità.

Durante il blitz, mirato a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e gestione del personale, sono emerse numerose violazioni tali da rendere necessaria l’immediata sospensione dell’esercizio. In particolare, gli accertamenti hanno evidenziato condizioni di lavoro non conformi alle disposizioni previste dalla normativa vigente, oltre all’impiego irregolare di lavoratori.

I due titolari, entrambi cittadini di origine egiziana, sono stati identificati come rappresentanti legali dell’attività: uno, 40 anni, residente a Gerenzano; l’altro, 39 anni, residente a Turate. Entrambi sono stati denunciati alla procura di Como.

I controlli straordinari rientrano in un piano di monitoraggio più ampio finalizzato a contrastare il lavoro nero e a migliorare le condizioni di sicurezza in settori particolarmente esposti a fenomeni di irregolarità.

(foto archivio)

