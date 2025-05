Città

SARONNO – Il circolo culturale La Bussola, organizzerà per domenica 11 maggio alle ore 16, all’interno dell’Aula Magna Aldo Moro di Saronno, si terrà l’atteso incontro dal titolo “Giubileo 2025. Misericordia e speranza, l’arte dell’amore”, con la partecipazione di Luca Frigerio, noto scrittore, giornalista e critico d’arte, nonché redattore dei media della Diocesi di Milano.

Dopo il grande successo del recente appuntamento dedicato al Cenacolo di Leonardo da Vinci, che ha visto una sala gremita, Frigerio torna per accompagnare il pubblico in un percorso affascinante tra arte e spiritualità. Al centro dell’incontro, i temi chiave del prossimo Giubileo — misericordia e speranza — interpretati attraverso le opere di maestri come Rembrandt, Van Gogh e Caravaggio.

Sarà un’occasione unica per avvicinarsi al Giubileo con uno sguardo nuovo, attraverso la bellezza dell’arte che diventa espressione profonda dell’amore e della fede. L’invito è aperto a tutti, anche ai meno esperti: un pomeriggio di cultura e ispirazione per prepararsi interiormente a un evento straordinario.

