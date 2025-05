Altre news

SARONNO – Sabato 3 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, i cieli a Saronno saranno in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, mentre la minima si attesterà a 15°C. I venti saranno deboli da sud-sudest al mattino e deboli da sud al pomeriggio. Non è prevista alcuna allerta meteo. La giornata si preannuncia piacevole e ideale per le attività all’aria aperta. Lo zero termico si attesterà a 3348 metri.

Secondo il commento del previsore di 3B meteo, l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi in Lombardia. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e prealpi orientali, si prevedono nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Sulle prealpi occidentali, orobie e alpi retiche, nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. I venti saranno deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Lo zero termico si aggirerà intorno ai 3350 metri.

A Tradate e a Lazzate si prevedono condizioni simili a Saronno, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e temperature miti.

