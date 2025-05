Città

SARONNO – Giornata di raccoglimento e fede al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, dove già dalla mattina si sono radunati ragazzi e famiglie per celebrare il compleanno del beato Carlo Acutis, giovane testimone della fede molto amato dai più giovani.

L’appuntamento, che si snoda per l’intera giornata di sabato 3 maggio, propone un ricco programma pensato per accompagnare la comunità in un cammino spirituale tra preghiera, arte e riflessione. Il momento clou del pomeriggio inizierà alle 15.15 con l’apertura dei parcheggi dedicati ai partecipanti. Subito dopo, alle 15.30, don Massimiliano guiderà una visita spirituale del Santuario con partenza dal piazzale antistante: un itinerario intitolato “da storia e arte a vita e Vangelo” per rileggere con occhi nuovi la bellezza e il significato di questo luogo sacro.

Alle 17.20 è in programma l’esposizione solenne della reliquia di Carlo Acutis, seguita dalla recita del Santo Rosario. A chiudere la giornata, alle 18, la celebrazione della Santa Messa durante la quale verranno affidate a Dio tutte le intenzioni di preghiera raccolte nella speciale cassetta predisposta nel Santuario.

L’iniziativa, molto partecipata, si inserisce nel desiderio di far conoscere la figura di Carlo Acutis come esempio di santità giovane e attuale, capace di parlare anche alle nuove generazioni.

