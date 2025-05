Città

SARONNO – L’Amministrazione comunale di Saronno ha avviato un importante progetto culturale per ricordare la figura di Agostino Vanelli, primo sindaco della città dopo la Liberazione. Per onorare la memoria di un protagonista fondamentale della rinascita democratica saronnese, verrà realizzata una pubblicazione dedicata alla sua vita e alla sua attività politica.

Il Comune, in collaborazione con la Società Storica e l’Anpi, lancia un appello alla cittadinanza affinché chiunque sia in possesso di materiale utile — fotografie, documenti, lettere, articoli di giornale o semplici ricordi — possa contribuire alla costruzione del volume. L’invito è rivolto non solo a storici o ricercatori, ma anche a famiglie e privati cittadini che conservino testimonianze del periodo.

Chi desidera partecipare può scrivere un’email al Dipartimento Cultura all’indirizzo: saronnocomunicazione@comune.

saronno.va.it. La pubblicazione sarà curata dal professor Giuseppe Nigro, già noto per altri studi storici sulla città.

