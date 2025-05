Cronaca

SARONNO – Le insolite infiltrazioni di umidità nella cappella di famiglia e la segnalazione di un conoscente che chiedeva se gli operai avessero terminato gli interventi di manutenzione. Così una famiglia saronnese ha scoperto di essere stata vittima di un furto di rame nella cappella di famiglia. Nelle ultime ore è stata presentata la denuncia alla stazione cittadina dei carabinieri ricostruendo l’accaduto.

Come detto, i saronnesi si sono accorti di alcune infiltrazioni d’acqua nella cappella di famiglia e hanno contattato un’azienda specializzata per un sopralluogo. Poco dopo, parlando con un conoscente incontrato al cimitero di via Prampolini, hanno scoperto che nei giorni precedenti intorno alla cappella erano stati visti dei sedicenti operai all’opera.

Si trattava di due uomini che hanno utilizzato la scala del cimitero per raggiungere il tetto della cappella. È scattata la preoccupazione della famiglia, che ha fatto eseguire un controllo. È così emerso che quelli che sembravano operai erano in realtà ladri. Raggiunto il tetto con la scala, hanno smontato le scossaline di rame. Non sono riusciti a prenderle tutte, ma abbastanza da causare infiltrazioni con la prima pioggia.

Purtroppo non è una novità: qualche mese fa ladri di rame erano entrati in azione, sempre in pieno giorno e fingendosi operai, nel parco De Rocchi, ma anche ai danni della chiesa di Uboldo e del cinema e teatro accanto alla chiesa. Il problema che ha interessante anche il comune di Cogliate dove i ladri sono stati fermati dal sindaco Andrea Basilico.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09