Softball

SARONNO – Riflettori puntati su Saronno e Caronno per la sesta giornata del campionato di Serie A1 di softball, in programma sabato 3 e domenica 4 maggio. Le ragazze dell’Inox Team Saronno saranno impegnate in trasferta contro l’Ares Safety Macerata, mentre la Rheavendors Caronno giocherà in casa contro Old Parma.

Le saronnesi, forti di otto vittorie consecutive, arrivano a Macerata con grande fiducia. L’head coach Willy Pino ha confermato in pedana la rotazione Toniolo-Caudill e invita alla concentrazione: “Affronteremo una squadra di qualità, servirà restare focalizzati e costruire ogni punto con pazienza”. Dall’altra parte, Macerata ritroverà tutto il roster a disposizione, inclusa la lanciatrice americana Elizabeth Avery, dopo i problemi riscontrati nel recupero infrasettimanale contro Caronno.

La Rheavendors Caronno, invece, torna sul diamante amico dopo la doppietta ottenuta proprio contro Macerata giovedì. Le varesotte hanno vinto cinque delle ultime sei partite e affrontano Pubbliservice Old Parma con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Il recupero ravvicinato impone valutazioni sulla condizione fisica delle giocatrici, ma il morale è alto. In casa Parma, certa la partenza di Alice Ghillani in gara-1, mentre resta da sciogliere il dubbio sulla lanciatrice per la seconda partita. Out Candela Garcia Cabedo, rientrata in Spagna per un infortunio alla mano. Attenzione a Melany Sheldon della Rhea (foto) in battuta.

Tra gli altri incontri di giornata spicca il big-match tra la capolista Mkf Bollate e Italposa Forlì, mentre a Castelfranco Veneto va in scena il derby veneto tra Thunders Castellana e Itas Mutua Rovigo.

Domenica 4 maggio spazio alla sfida tra le Mia Office Blue Girls Pianoro e il Bertazzoni Collecchio. Un incontro carico di significato per le felsinee, che dopo la tragica scomparsa di Alice Morelli tornano a giocare tra le mura amiche. Collecchio, reduce dallo split con Caronno, punta a confermare i progressi delle ultime settimane.

Programma

6° turno oggi ore 14: Thunders Castellana-Itas Mutua Rovigo, ore 16: Rheavendors Caronno Pertusella-Old Parma, ore 16.30: Mkf Bollate-Italposa Forlì, ore 17: Ares Safety Macerata-Inox Team Saronno; domenica ore 12: Mia Office Pianoro-Bertazzoni Collecchio. Recupero 1° turno giovedì 1 maggio Ares Safety Macerata-Rheavendors Caronno Pertusella 1-10, 3-10.

Classifica

Mkf Bollate 909 (10 vittorie-1 sconfitta), Inox Team Saronno 900 (9-1), Italposa Forlì 700 (7-3), Rheavendors Caronno Pertusella e Mia Office Pianoro 600 (6-4), Bertazzoni Collecchio 500 (5-5), Itas Mutua Rovigo 250 (2-6), Thunders 200 (2-8), Ares Safety Macerata 111 (1-8), Old Parma 100 (1-9).

03052025