Softball

RESCALDINA – Quarta giornata di campionato e sfide importanti in Serie A2 di softball, dove il fine settimana potrebbe cambiare gli equilibri in entrambi i gironi. In particolare, nel Girone A, riflettori puntati sul delicato confronto tra Bulls Rescaldina e Asd Polisportiva Supramonte, una vera e propria sfida salvezza. Le varesotte voleranno in Sardegna per affrontare una diretta concorrente nelle zone basse della classifica, in un doppio confronto che potrebbe pesare molto in ottica futura.

Sempre nel Girone A, la Voden Medical Legnano cercherà di avvicinarsi al secondo posto, attualmente occupato dalle Iren Avigliana Rebels Reale Mutua. Per riuscirci, dovrà battere il Collecchio Softball, reduce da due sconfitte contro il Lacomes New Bollate. Il big match tra New Bollate e Avigliana, che avrebbe potuto decidere il primato, è stato invece rinviato all’8 giugno.

Programma

Girone A

Sabato 3 maggio 2025, ore 11:00 (gara 2 inizierà 30 minuti dopo il primo incontro)

Supramonte-Bulls Rescaldina (Campo Ilole, Orgoslo)

Sabato 3 maggio 2025, ore 17:00 (gara 2 inizierà 30 minuti dopo il primo incontro)

Voden Medical Legnano-Collecchio (Centro Sportivo Peppino Colombo, Legnano)

Classifica Girone A

Lacomes New Bollate 1000 (6 vittorie – 0 sconfitte); Iren Avigliana Rebels Reale Mutua** 750 (3-1); Voden Medical Legnano 667 (4-2); Asd Polisportiva Supramonte** 250 (1-3); Bulls Rescaldina, Collecchio Softball 167 (1-5)

3052025