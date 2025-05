Città

SARONNO – Malgrado il lavoro senza sosta dei volontari arriva il conto dello sversamento di olio diatermico nel torrente Lura. Giovedì 2 maggio è stato trovato il primo germano reale morto. L’esemplare è stato recuperato nei pressi del ponticello vicino a via delle Uova, nella zona sud della città. Sempre nella giornata di ieri è arrivata un’altra notizia amara: due dei germani soccorsi nei giorni scorsi e trasferiti all’oasi Lipu di Vanzago non ce l’hanno fatta, nonostante le cure ricevute. Tra questi, una femmina adulta e un piccolo che sembrava avere maggiori speranze.

Continua intanto l’attività dei volontari dell’Enpa di Varese e Valle Olona, impegnati da giorni nel monitoraggio del tratto saronnese del torrente, nella verifica delle barriere assorbenti e nel recupero della fauna selvatica contaminata. Oltre al lavoro sul campo, l’impegno si concentra anche sull’informazione rivolta ai frequentatori del parco, spesso ignari dell’accaduto. In particolare, viene chiesto di tenere i cani lontani dall’acqua per evitare rischi.

Le operazioni non si fermano: le squadre continueranno anche nei prossimi giorni a presidiare il corso d’acqua, cercando di salvare altri animali e contenere i danni ambientali di uno sversamento che si sta rivelando sempre più grave.

