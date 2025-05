La possibile controproposta è avviare un’interlocuzione tecnico-economica con l’Agenzia Tpl di Milano al fine di cadenzare e potenziare la linea Z110, che già adesso collega Saronno e Rho Fiera senza cambi, al fine di incrementarne le frequenze e prolungarla di 1 km e 850 m (misurati tra le posizioni Gps 45.521838605756116, 9.087437296665058 e 45.51778378792583, 9.107785999972082) fino al campus universitario.

L’orario attuale della Z110 tra Saronno e Rho Fiera, da lunedì a venerdì scolastico, prevede (https://www.airpullmanspa.com/static/upload/z11/z110-lun-ven-scol-non-scol-pdf.pdf) 10 corse da Saronno a Rho Fiera, partenze dalle 6.25 alle 18.50; 9 corse da Rho Fiera a Saronno, partenze dalle 7.00 alle 19.25; un tempo di percorrenza per la maggior parte delle corse non superiore a 35 minuti; fanno eccezione la partenza delle 7.40 per Rho Fiera (45 minuti), la partenza delle 7.00 per Saronno (50 minuti), la partenza delle 9.00 per Saronno (37 minuti) e la partenza delle 18.05 per Saronno (43 minuti); allungamenti di percorrenza chiaramente dovuti al traffico che, evidentemente, è già considerato dagli orari ufficiali, e che pure potrebbe essere diminuito migliorando l’offerta di trasporto pubblico per tutti, non solo Saronno, consentendo così a quante più persone possibili di non trasportare aria nella propria automobile.

Un’alternativa valida e a costo zero per il territorio è quella di utilizzare il treno: Rho Fiera è già servita dalle linee S5 (una corsa ogni mezzora), S6 (una corsa ogni mezzora), S11 (una corsa ogni ora dal lunedì al venerdì) a cui si prevede di aggiungere in futuro le nuove linee S14 ed S15 (complessivamente una corsa ogni quindici minuti).

Questi treni non passano da Saronno, ma è possibile accedervi in modo piuttosto agevole recandosi a Milano Bovisa con un treno di categoria R/RE/XP (percorrenza 12 minuti), uscendo dalla stazione dal lato ovest (a destra dell’uscita), recandosi a piedi a Milano Villapizzone lungo via Lambruschini (650 m in sostanziale linea retta, meno di 10 minuti a piedi) e attendendo un treno S5 S6 S11 in meno di 15 minuti: percorrenza totale non superiore a 35-40 minuti a ogni orario della giornata, salvo guasti o interruzioni.

La soluzione con il cambio tra Bovisa e Villapizzone è conosciuta solamente dagli effettivi utenti poiché l’impresa ferroviaria regionale non ha programmato i propri sistemi informatici per suggerirla, e quindi un utente poco esperto che effettua la ricerca automatizzata potrebbe essere tentato di raggiungere Milano Lancetti e tornare indietro, soluzione che farebbe effettivamente perdere inutilmente un sacco di tempo.

Ma il treno ferma a Rho Fiera, non al campus universitario. Per adesso sì, rimangono quel chilometro e 850 m misurati di distanza. Tuttavia, il 7 giugno 2024 è stata sottoscritta una convenzione attuativa tra Rete Ferroviaria Italiana, Comune di Milano, Regione Lombardia e Arexpo Spa per la realizzazione dell’apposita fermata ferroviaria “Milano MIND” (https://www.rfi.it/content/dam/rfi/news-e-media/comunicati-stampa/2024/pdf/CS_0706_RFI_STAZIONE_MILANO_NUOVO_HUB.pdf), che risulta anche esplicitamente prevista nella Deliberazione di Giunta Regionale XII / 4027 del 10 marzo 2025 (Allegato D pagina 18). Tra l’altro, proprio mentre a Saronno il dibattito si infiammava, il 22 aprile 2025 RFI aggiudicava il primo lotto della nuova stazione, contenente la porzione prettamente ferroviaria, per un valore di oltre 13 milioni di euro (https://www.rfi.it/content/dam/rfi/news-e-media/comunicati-stampa/2025/pdf/CS-20250422-GRUPPO%20FS%20-%20RFI%20AGGIUDICA%20LA%20GARA%20D%E2%80%99APPALTO%20PER%20LA%20NUOVA%20FERMATA%20MILANO%20MIND%20%E2%80%93%20CASCINA%20MERLATA.pdf).

Se qualcuno vanta contatti esclusivi e abilità nel muoversi tra gli uffici regionali, in teoria dovrebbe pure esserci contezza dei progetti pubblicamente attestati a cui Regione Lombardia partecipa, e che promuove.