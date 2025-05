Saronnese

UBOLDO – Conto alla rovescia per la 32° edizione della Boschilonga, l’attesissima manifestazione dedicata a mountain bike e natura, in programma il 10 e 11 maggio. L’evento, organizzato da Asd Helios Uboldo con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Uboldo, propone due giornate ricche di attività per sportivi, famiglie e bambini.

Si parte sabato con la “Boschimini”, gara per giovani biker, seguita dalla ciclopasseggiata “Ecopedalata dei Mughetti”. Domenica sarà la volta della Boschilonga vera e propria: 34 km tra i sentieri del Parco dei Mughetti, valida anche come prova del Campionato Provinciale Acsi Mtb e aperta alle e-bike.

Non mancheranno i momenti di convivialità, come il tradizionale “Pasta Party” finale. Un’occasione unica per vivere sport e territorio immersi nella natura. Info e iscrizioni sul sito e su Facebook @asdHeliosUboldo.

