Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Ultima giornata di Eccellenza, la sfida d’alta classifica Caronnese-Rhodense andrà a definire la griglia finale in vista dei playoff. Si gioca oggi con inizio alle 15.30 nello stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, diretta play by play su ilSaronno.

La Caronnese deve vincere per spiegare di scavalcare in extremis la capolista Pavia; solo la prima classificata sale direttamente in serie D, dalla sedconda alla quinta di disputano i playoff prima locali, poi regionali e poi interregionali. Arbitro dell’incontro Isaia Testa di Bergamo, assistenti Andrea Straquadaini di Seregno e Enrico Giordano di Lodi.

In Eccellenza 15’ e ultima giornata si giocano anche Sedriano-Saronno con arbitro Alessandro Pepe di Lodi e assistenti Gabriele Fundarò di Leco e Mattia Barni di Abbiategrasso, e Cinisello-Ardor Lazzate con arbitro Giuseppe Jesus Vetro di Bergamo e assistenti Paolo Mauro di Brescia e Matteo Scorti di Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

04052025