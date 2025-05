Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese chiude il campionato con una vittoria sulla Rhodense nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 4 maggio allo stadio comunale di Caronno Pertusella ma i tre punti non bastano per arrivare al primo posto del girone A di Eccellenza Lombardia viste le vittorie odierne del Pavia su Meda e della Solbiatese sul Base.

Nel primo tempo partono subito forte i padroni di casa che si portano avanti dopo 14 minuti dal calcio d’inizio con Cannizzaro che, da solo in mezzo all’area di rigore avversaria, insacca il pallone di testa sul perfetto cross “fatto con il compasso” di Napoli. Con il vantaggio della Caronnese il ritmo di gioco della partita cala fino dei 90 minuti regolamentari durante i quali si registrano pochissime, se non zero, occasioni chiare concrete da goal.

Nonostante la vittoria, la Caronnese chiude al terzo posto della classifica sotto Solbiatese, oggi reduce da una vittoria in trasferta sul Base, e Pavia che, dopo la vittoria per 1-2 sul Meda vince il girone A di Eccellenza lombarda conquistando la promozione diretta in Serie D. La stagione dei rossoblu di Caronno, però, non finisce qui, infatti dalla prossima settimana la Caronnese sarà impegnata nei play-off importanti per la promozione in D.

CARONNESE – RHODENSE 1-0

CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Napoli, Zibert, Lofoco, Sorrentino, Paltrinieri, Cannizzaro, Omoregbe, Corno, Doumbia. A disposizione: Vergani, Battistella, Cerreto, Galletti, Oliviero, Malvestio, Romeo, Savino, Colombo. All: Ferri.

RHODENSE: Catizone, Moracchioli, Nejmi, Calabrò, Bettoni, Zaina, Pedergnana, Fedeli, Bonacina, Milani, Mercurio. A disposizione: Mantovani, Renner, Torri, Bentivegna, Augliera, Diouck, Orlandi, Urso, Scapuzzi. All: Gatti.

(foto da archivio)