Calcio

CINISELLO BALSAMO – Vittoria in rimonta per l’Ardor Lazzate che nell’ultima giornata del campionato di Eccellenza oggi pomeriggio ha espugnato il campo del Cinisello, è finita 1-2. Ad aprire le marcature Stefanoni al 31′ del primo tempo; ripresa favorevole ai brianzoli che sono andati in gol con Spitaleri al 7′ e con bomber Giangaspero al 35′. L’Ardor chiude dunque la stagione al sesto posto, conunque fuori dalla zona playoff.

Risultati

Base 96 Seveso-Solbiatese 0-2, Caronnese-Rhodense 1-0, Cinisello-Ardor Lazzate 1-2, Ispra-Sestese 1-2, Legnano-Robbio Libertas 3-0, Lentatese-Pavia 1-2, Mariano-Casteggio 1-2, Meda-Vergiatese 3-0, Sedriano-Fbc Saronno 1-0.

Classifica

Pavia 76 punti, Solbiatese 75, Caronnese 74, Rhodense 66, Mariano 60, Ardor Lazzate 59, Fbc Saronno 50, Sestese 44, Cinisello 40, Legnano e Lentatese 39, Vergiatese 38, Casteggio 37, Ispra 35, Sedriano 33, Meda 30, Robbio Libertas 25, Base 96 Seveso 22.

Pavia promosso in serie D, Sobiatese in finale playoff nella quale affronterà la vincente di Caronnese-Rhodense.

(foto archovio: Ardor Lazzate in azione di gioco)

04052025