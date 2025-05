Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – “Se le donne abbassano le braccia crolla il cielo”: è il titolo dell’incontro in programma venerdì 16 maggio alle 21 alla biblioteca civica di via Capo Sile 77, promosso dalla Conferenza provinciale delle Donne Democratiche di Varese e dal Partito Democratico di Caronno Pertusella. Un’occasione di riflessione e confronto dedicata ai diritti e alle tutele delle donne straniere sopravvissute a violenze subite nel Paese di origine, durante il viaggio migratorio o nel territorio di accoglienza.

L’evento vedrà la partecipazione di Ilaria Sommaruga, esperta in diritto di asilo e immigrazione e socia Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione), e Benedetta Tonetti, avvocata del Foro di Milano, anche lei socia Asgi. Interverranno inoltre Veronica Biscella, coordinatrice del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), e Giulia Telaro, educatrice attiva nello stesso ambito.

A moderare l’incontro sarà Federica Di Donato, coordinatrice dei servizi della Cooperativa Intrecci, che accompagnerà le ospiti nel racconto di storie di resistenza, coraggio e rinascita.

L’appuntamento sarà introdotto da Viviana Biscaldi, capogruppo consiliare del Partito Democratico del Comune di Caronno Pertusella, e Francesca Ciappina, portavoce della Conferenza Donne Dem della provincia di Varese.

“Intendiamo essere al fianco e dare voce a ogni donna che lotta per la propria libertà e per i propri diritti” spiegano le organizzatrici, invitando tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di ascolto e consapevolezza, dedicato a storie che attraversano confini ma che toccano da vicino anche la nostra comunità.

(foto archivio)

—

