COGLIATE – C’è anche Cogliate tra i comuni coinvolti nell’indagine antidroga condotta dalla squadra mobile di Monza, che ha portato alla luce una rete di spaccio gestita da giovanissimi attiva tra le province di Monza, Como e Lecco. Tra gli indagati figurano infatti anche residenti a Cogliate, compresi un maggiorenne finito in carcere e un minorenne sottoposto alla misura della permanenza in casa.

L’indagine, denominata “Easy”, è scattata in seguito al ricovero in ospedale di una ragazza di 17 anni per sospetto abuso di alcol e droga. I controlli avevano confermato l’assunzione di cannabinoidi e cocaina, accendendo i riflettori su un gruppo strutturato di diciassette ragazzi italiani, tra cui otto minorenni di età compresa tra i 16 e i 17 anni e nove maggiorenni.

La droga – hashish, cocaina, ketamina, ecstasy e anfetamine – veniva smerciata ogni giorno attraverso i social, in particolare Telegram, e in alcuni casi anche durante rave party organizzati tra il nord Italia e la Svizzera.

Nel corso dell’attività investigativa, coordinata dalle procure di Monza e per i minorenni di Milano, sono stati eseguiti tre arresti in flagranza, con il sequestro di un chilo di hashish, 200 grammi di ketamina, 100 grammi di Mdma, 50 grammi di anfetamine e oltre 3.000 pastiglie di ecstasy.

Le misure cautelari eseguite comprendono:

2 custodie cautelari in carcere per maggiorenni residenti a Monza e Cogliate

3 arresti domiciliari a Monza, Nova Milanese e Biassono

2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria

8 permanenze in casa per minorenni, tra cui anche residenti a Cogliate, Mariano Comense, Nova Milanese e Cabiate

Sono state effettuate 17 perquisizioni, anche nel territorio comasco, cinque delle quali hanno dato esito positivo. Tutti gli indagati risultano incensurati e molti erano considerati insospettabili nel proprio contesto sociale.

L’inchiesta si trova ancora in fase preliminare e per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza.

(foto polizia di Stato: parte della droga sequestrata)

04052025