Calcio

Nell’ultima giornata il Pavia si aggiudica la Serie D, espugnando per 2-1 il campo della Lentatese, grazie a una doppietta di Ardemagni e Dugourd e chiude primo a 76 punti. Alle sue spalle la Solbiatese, vittoriosa 2-0 sul Base 96, resta a un punto di distanza e centra il secondo posto, saranno playoff. Chiude il podio la Caronnese, che supera 1-0 la Rhodense e completa un ruolino di marcia da applausi. Fuori dai playoff, l’Ardor Lazzate festeggia il sorpasso ai danni del Cinisello, battuto 2-1 in rimonta, mentre la Sestese ribalta l’Ispra sul finale e consolida la salvezza con un 2-1. Il Legnano si salva all’ultima giornata con una convincente goleada sul Robbio Libertas (3-0), mentre il Casteggio vince 2-1 in casa del Mariano, ma dovrà passare dai playout. Il Meda chiude la sua stagione con un netto 3-0 sulla Vergiatese, mentre il Sedriano regala una gioia ai suoi tifosi battendo 1-0 l’FBC Saronno.

Eccellenza – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 5′, 12′ st ScapinelloReti: 15′ pt CannizzaroReti: 31′ pt Stefanoni (C), 7′ st Spitaleri (A), 35′ st Giangaspero (A)Reti: 23′ pt Ippolito (S), 31′ pt Pellini (S), 44′ st Oldrini (I)Reti: 25′ pt La Torre, 31′, 42′ pt BallgjiniReti: 33′ pt Ardemagni (P), 24′ st Dugourd (P), 30′ st Arienti (L)Reti: 44′ pt Orellana Cruz (M), 14′ st Bargiggia (C), 49′ st Rig. Murriero (C)Reti: Annoni, MiccoliReti: 10′ st MenniPavia 76, Solbiatese 75, Caronnese 74, Rhodense 66, Mariano 60, Ardor Lazzate 59, FBC Saronno 50, Sestese 44, Cinisello 40, Legnano 39, Lentatese 39, Vergiatese 38, Casteggio 37, Ispra 35, Sedriano 33, Meda 30, Robbio Libertas 25, Base 96 Seveso 22