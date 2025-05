8 maggio 2025, alle 11, in villa Recalcati (Varese) : Presentazione ufficiale del Bilancio Sociale 2024, con interventi delle autorità presenti.

17 maggio, alle 16, in villa Recalcati (Varese): In occasione della Giornata Mondiale per le telecomunicazioni e la società dell’informazione, Giorgia Butera presenterà il libro Dal sexting al revenge porn, offrendo uno sguardo sulla violenza digitale. Giornalista e saggista, Butera è anche oratrice al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.