Politica

SARONNO – “Mi hanno detto che il candidato sindaco Augusto Airoldi ha ammesso di essere un po’ in difficoltà quindi, consapevole di quanto il migliorarsi sia importante, scendo volentieri in campo per aiutarlo”.

Con la consueta ironia, Gianpietro Guaglianone, guida di Fratelli d’Italia a Saronno e candidato al consiglio comunale per il partito di Giorgia Meloni, interviene sul tema della comunicazione tra amministrazione e cittadini.

“I beninformati mi riferiscono che Airoldi si sia chiesto come migliorare la comunicazione con i saronnesi. Qualche suggerimento ce l’avrei: ad esempio, quando in consiglio comunale i consiglieri hanno chiesto chiarimenti sul cambio di destinazione di 800 mila euro di oneri, rispondere sarebbe stato utile e doveroso. Così come sarebbe stato importante avvisare prima dell’abbattimento degli alberi al parco dell’ex Seminario, oppure informare in tempo sulla perdita del bando per la Rodari o sulle difficoltà nella realizzazione del Paladozio. In generale, sarebbe stato corretto tenere aggiornati i cittadini sui problemi e le situazioni della vita amministrativa invece che prendere decisioni.

Guaglianone prosegue rivolgendosi direttamente al sindaco uscente: “Ma soprattutto, caro Augusto, avresti dovuto essere chiaro fin dall’inizio sulle cause della lunga, lunghissima crisi della tua amministrazione. Per sei mesi hai lasciato la città in attesa, limitandoti a conferenze stampa senza spiegare il contesto e la prospettiva cosa stesse realmente succedendo”.

Guaglianone conclude con una riflessione critica: “Hai detto di amare Saronno e di candidarti per amore della città, ma come è possibile se non condividi con i cittadini, prima delle tue decisioni e scelte, i fatti e le difficoltà? Non sorprende che la tua relazione sia finita prima del previsto”.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti