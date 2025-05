Solaro

SOLARO – Il Movimento per i Pensionati Solaresi (Maps) ha rinnovato i propri vertici per il triennio 2025-2028. In occasione dell’Assemblea ordinaria dei Soci, tenutasi sabato 12 aprile 2025, sono stati eletti i membri del nuovo Consiglio Direttivo che guiderà l’associazione nei prossimi tre anni.

Durante la prima riunione del Consiglio, svoltasi lo stesso giorno, sono state definite le nuove cariche. A guidare nuovamente il Maps sarà Silvana Tagliabue, confermata nel ruolo di Presidente dopo il mandato iniziato nell’aprile 2022. Al suo fianco, come Vicepresidenti, ci saranno Stefano Angeli e Gabriele Restelli. Giuseppe Frigerio ricoprirà il ruolo di Tesoriere, mentre Osvaldo Tettamanzi sarà il nuovo Segretario.

Completano il Direttivo i consiglieri Giuseppina Colombo, Mirella Girardo, Edoardo Nobile e Daniela Polini.

